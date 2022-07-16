سوني تستحوذ على شركة Bungie مقابل 3.7 مليار دولار

2022/07/16 | 23:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة سوني عن نيتها الاستحواذ على شركة تصميم الألعاب Bungie في يناير ، والآن ، اكتمل هذا الاستحواذ و في الإعلان الأولي ، قالت شركة سوني إن قيمة الصفقة بلغت 3.6 مليار دولار لكن في ملف لجنة الأوراق المالية والبورصات يوم الجمعة ، قالت إن الصفقة تبلغ قيمتها حوالي 3.7 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Bungie في منشور عن الاستحواذ” على الرغم من أن الشركة الآن تحت مظلة سوني إلا أننا ستستمر في نشر ألعابنا بشكل مستقل وتطويرها بشكل خلاق و قال جو بلاكبيرن وجوستين ترومان من Bungie إن الألعاب المستقبلية قيد التطوير لن تكون حصرية على البلاي ستيشن.



و تخطط شركة سوني للاعتماد على Bungie بسبب خبرتها العالمية في تطوير الأنظمة المتعددة وخدمات الألعاب أون لاين والتي ستساعدها على تحقيق رؤيتها لتوسيع البلايستيشن إلى مئات الملايين من اللاعبين.

تعتبر سوني ألعاب الأون لاين جزءًا مهمًا من مستقبل البلايستيشن حيث تخطط لإطلاق أكثر من 10 ألعاب خدمة مباشرة جديدة بحلول مارس 2026.



مع اكتمال Bungie رسميًا الآن كجزء من سوني علينا الآن انتظار مايكروسوفت لإنهاء شرائها الضخم بقيمة 68.7 مليار دولار لشركة Activision Blizzard و قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يكتمل ذلك و تتوقع مايكروسوفت أن يتم إغلاق الصفقة في وقت ما في عامها المالي 2023.

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