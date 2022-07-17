برشلونة يتفق مع بايرن ميونخ على ضم ليفاندوفسكي.. ما تفاصيل الصفقة؟

2022/07/16 | 23:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل نادي برشلونة الإسباني إلى اتفاقٍ مع بايرن ميونخ الألماني، ينتقل على إثره المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لصفوف الفريق الكتالوني، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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