2022/07/16 | 23:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشفت منظمة حقوقية مصرية، السبت 16 تموز 2022، أن مئات الضحايا سقطوا بعمليات إرهابية...

ظهرت المقالة العراق في صدارة الدول المتضررة من الإرهاب خلال 3 اشهر أولاً على المسلة.

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