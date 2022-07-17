“لم يحدد طبيعته” مجلس النواب يدعو رؤساء الكتل السياسية لإجتماع الإثنين المقبل

2022/07/17 | 00:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

دعا مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، رؤساء الكتل السياسية الى اجتماع يوم الاثنين المقبل، ولم يحدد طبيعة الإجتماع.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لوكالة خبر برس (واخ)، إن “رئاسة مجلس النواب تدعو رؤساء الكتل السياسية إلى اجتماعٍ في يوم الاثنين الموافق 18 تموز في الساعة 11 صباحاً”.

وكان الاطار التنسيقي، الذي يضم جميع القوى الشيعية عدا التيار الصدري، قد دعا، أمس الجمعة، مجلس النواب العراقي للانعقاد خلال هذا الأسبوع وانتخاب رئيس للجمهورية، تمهيداً لتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

وكشفت مصادر من داخل الإطار التنسيقي، اليوم السبت، عن بعض تفاصيل اجتماعهم أمس في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، التي أشرت انقساماً بين القوى السياسية الشيعية المنضوية داخل الإطار إزاء ترشيح زعيم ائتلاف القانون نوري المالكي لنفسه لمنصب رئيس الحكومة العراقية المقبلة.

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