2022/07/17 | 00:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي سبعة أفراد من عائلة واحدة حتفهم في حادث سير مروّع وقع في بلدة عرسال اللبنانية، حيث اجتاحت شاحنة محملة بنحو 40 طناً من الصخور عدد من السيارات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان.. مجزرة مرورية مروعة والضحايا عائلة كاملة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان.. مجزرة مرورية مروعة والضحايا عائلة كاملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).