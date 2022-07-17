المرجع السيستاني يعلن مواقيت الأهلة لعام 1444 هـ

2022/07/17 | 00:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب المرجع الديني الأعلى آية

الله العظمى الإمام السيد علي

السيستاني "دام ظله"، اليوم السبت،

مواقيت الاهلة لعام 1444 هـ.





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