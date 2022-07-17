كربلاء: انطلاق اولى دورات برنامج تمكين الاعلاميات من خلال صناعة الخبر الصحفي

2022/07/17 | 00:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت قاعة مجمع سيد الشهداء الخدمي وسط

كربلاء المقدسة اليوم السبت انطلاق

الدورة الاولى من برنامج تمكين

الاعلاميات التي قدمها المدرب الاعلامي

تيسير الاسدي بعنوان (كتابة وصناعة

الخبر الصحفي) لمجموعة من إ

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