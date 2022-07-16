خبيرة تغذية تكشف عن نبات عشبي يجنبنا الإفراط في تناول الطعام

2022/07/17 | 00:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت الدكتورة تاتيانا زاليتوفا، خبيرة التغذية الروسية، أنه بإضافة نبات عشبي واحد إلى الطعام يمكننا تجنب الإفراط في تناول الطعام، لأنه يعزز الشعور بالشبع.وتشير الخبيرة في حديث لراديو “سبوتنيك”، إلى أن الرغبة بالاستمتاع بتناول الطعام، قد تكون سببا رئيسيا في زيادة الوزن.لذلك يمكن تعزيز الشعور بالشبع بإضافة نوع واحد من التوابل […]

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