قرر الاعتزال بعد مغادرته الملعب باكيا.. تعاطف كبير مع الحارس المصري أحمد يحيى

2022/07/17 | 00:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن أحمد يحيى، حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري المصري، اعتزال كرة القدم، بعد أن غادر الملعب باكيًا، عقب تلقيه انتقادات لاذعة من جماهير فريقه.

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