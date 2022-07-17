محكمة إماراتية تدين محامي خاشقجي السابق غيابيًا في

2022/07/17 | 00:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت محكمة إماراتية المواطن الأمريكي عاصم غفور، المحامي السابق للصحفي جمال خاشقجي، غيابيًا، في اتهامه بـ"ارتكاب جريمتي تهرب ضريبي وغسل الأموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، السبت.

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