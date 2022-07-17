2022/07/17 | 01:00 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FojIULSRKKg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جفاف الأهوار.. معاناة مستمرة وأزمة تخرج عن السيطرة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جفاف الأهوار.. معاناة مستمرة وأزمة تخرج عن السيطرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).