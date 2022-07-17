شاهد بالفيديو.. مواقف متباينة للكتل السياسية بشأن مشاركة العراق في قمة جدة

2022/07/17 | 01:00 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _WjeVKEj8hY

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