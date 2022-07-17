2022/07/17 | 01:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دخل خاتم يحتوي أكثر من 24 ألف ماسة موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وتم تصميم الخاتم على شكل فطر المحار الوردي.وذكر موقع “يو بي آي” الإخباري أن موسوعة جينيس للأرقام القياسية أعلنت أن شركة “أس دبلوي إيه” الهندية للماس حصلت على لقب الخاتم الأكبر، الذي يحمل اسم “إيمي”، ويعني الخلود في اللغة السنسكريتية.[…]

ظهرت المقالة بـ 24 ألف ماسة..



خاتم الخلود يدخل موسوعة جينيس أولاً على ايرث نيوز.

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