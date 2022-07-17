كربلاء تسجل حالتي قتل.. هذه التفاصيل

2022/07/17 | 01:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، السبت، بتسجيل حالتي قتل في محافظة كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "كربلاء تسجل اليوم حالتي قتل أحدهما لامرأة على يد زوجها بسبب خلافات عائلية غرب المدينة".

وأضاف المصدر أن "الأخرى لمواطن في حي النضال بعد أن تم إطلاق النار عليه من سيارة وهو يقود سيارته".

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