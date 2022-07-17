2022/07/17 | 01:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد كشف محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، اليوم السبت خطوات تنفيذ قرار 418 والخاص بتمليك المناطق الزراعية.وقال الغزي بحسب بيان رسمي صادر عن مكتبه الإعلامي تلقاه /المركز الخبري الوطني/: “وضعنا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ ذي قار يكشف خطوات تنفيذ القرار الخاص بتمليك المناطق الزراعية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ذي قار يكشف خطوات تنفيذ القرار الخاص بتمليك المناطق الزراعية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ذي قار يكشف خطوات تنفيذ القرار الخاص بتمليك المناطق الزراعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).