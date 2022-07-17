سان جيرمان يعلن عن صفقته الثانية

2022/07/17 | 01:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن ثاني صفقاته، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ورحب بي إس جي عبر حسابه الرسمي على تويتر بالمهاجم الشاب، هوجو إيكيتيكي، قادما من صفوف نادي ريمس الفرنسي. وأوضح النادي الباريسي في بيان رسمي أن إيكيتيكي انضم على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار الشراء. ولمع إيكيتيكي (20 عاما) بصفوف ريمس خلال الموسم الماضي، حيث سجل 11 هدفا في 27 مباراة. ويعد المهاجم الفرنسي الشاب ثاني صفقات العملاق الباريسي هذا الصيف بعد التعاقد مع فيتينيا لاعب وسط بورتو البرتغالي بعقد مدته 4 مواسم.

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