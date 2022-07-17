2022/07/17 | 01:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرة

شهدت منطقة ابو صخير في البصرة، مساء اليوم السبت، حرب شوارع طاحنه أثر خلاف عشائري.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، أن، منطقة ابو صخير في البصرة تشهد حرب طاحنه استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة أثر خلاف عشائري.

وأضاف ان، قوة أمنية وصلت لاحتواء الموقف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرب شوارع بمنطقة ابو صخير في البصرة (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرب شوارع بمنطقة ابو صخير في البصرة (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).