شاهد بالفيديو.. العراق يدفع الفاتورة على حساب أبنائه !

2022/07/17 | 01:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: n4hjud0R0ps

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