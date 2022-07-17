جولة بايدن الشرق أوسطية.. جردة حساب أولية

2022/07/17 | 02:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يعد جو بايدن من أول رحلة شرق أوسطية له كرئيس للولايات المتحدة، بما كان يطمح إليه ويتطلع لتحقيقه، بيد أنه لم يعد خالي الوفاض كذلك.نتائج هذه الجولة الرئاسية جاءت أدنى بكثير، من سقف التوقعات الأميركية، والمؤكد أنها أغضبت الفلسطينيين وأسعدت السعوديين، ولم ترض إسرائيل تماما.

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