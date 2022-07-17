المغرب.. تعزيزات لمكافحة الحرائق وإجلاء مئات الأسر المتضررة

2022/07/17 | 05:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت أجهزة الإطفاء المغربية السبت، مدعومة بمزيد من التعزيزات، مكافحة حرائق تجتاح منذ أربعة أيام مناطق حرجية نائية في شمال المملكة، وفق ما قالت السلطات المحلية لوكالة فرانس برس.

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