إدانة قوية لروسيا في اجتماع مجموعة العشرين

2022/07/17 | 06:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان كثير من دول مجموعة العشرين الغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك في ختام اجتماع عقد الجمعة والسبت في بالي، وفق بيان أصدرته الرئاسة الإندونيسية الأحد.

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