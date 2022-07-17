تفسير الآية القرآنية بعد تلاوتها على مسامع بايدن باجتماعه في السعودية يثير تفاعلا

2022/07/17 | 07:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من بدء قمة جدة للأمن والتنمية، والتي حضرها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وافتتاح الجلسة بآية قرآنية الأمر الذي اثار تفاعلا.

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