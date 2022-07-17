في ظهور الدول القديمة وانهيارها 

2022/07/17 | 07:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعرض جيمس سكوت جميع مساوئ الدولة، لدرجة يشعر معها المرء وكأنه يريد إعادتنا الى مجتمعات الالتقاط والصيد.

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