بعد مغادرة بايدن.. وزير خارجية السعودية يعلق لـCNN على ضجة صور مصافحة

2022/07/17 | 07:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن صور مصافحة "القبضة" بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي، جو بايدن بمثابة "فوز" للأخير.

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