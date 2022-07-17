علماء يكتشفون بقايا نادرة لهياكل جنود وخيول في بلجيكا

2022/07/17 | 08:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعاكتشف علماء الآثار بقايا "نادرة للغاية" لرجال قتلوا وخيول نفقت خلال معركة واترلو منذ أكثر من 200 عام، بالقرب من بروكسل في بلجيكيا.وعثر أكاديميون وفريق من المحاربين القدامى الذين يقومون بالتنقيب، على الهيكل العظمي الكامل لرجل يعتقد أنه جندي تحت قيادة دوق ويلينغتون، والذي توفي خلال الاشتباك المحوري مع جيش نابليون الفرنسي.تم العثور على رفات الجندي في حفرة قريبة من مزرعة في مونت سان جان، جنوب بروكسل ، والتي يعتقد أنها تضم ​​واحدة من مستشفيات ويلينغتون الميدانية.وكشفت فرق الحفر عن عظام الخيول التي قُتلت خلال المعركة، والتي كانت تستخدم لجر المدافع ونقل الذخيرة، فضلا عن استخدامها من قبل جنود الفرسانقال عالم الأثار من جامعة جلاسكو البروفيسور توني يولارد:" لقد كنت عالم آثار في ساحة المعركة لمدة 20 عاما ولم أر شيئا كهذا من قبل".وبحسب الخبراء قُتل ما يصل إلى 20000 رجل في 18 يونيو 1815 ، عندما التقى جيش من الحلفاء تحت قيادة المشير دوق ويلنغتون بقوات تحت قيادة الإمبراطور نابليون في ساحة المعركة في واترلو.يتم تنفيذ الحفريات في بلجيكا بواسطة Waterloo Uncovered، وهو مشروع لدعم قدامى المحاربين العسكريين والجنود الحاليين الذين يكافحون بسبب الخبرات في القوات المسلحة من خلال العمل الميداني.تم إنشاء المشروع في عام 2015، وينتقل فريق إلى بلجيكا لمدة أسبوعين كل عام للتنقيب عن أقسام من ساحة المعركة بما في ذلك المستشفى الميداني وقرية بلانكوينيت، حيث دارت بعض أكثر المعارك دموية.قال رود إلدريدج، الذي يساعد في الحفر: "العثور على رفات بشرية يمكن أن يثير مجموعة من المشاعر القوية، من الإثارة عند اكتشافهم إلى الحزن والاحترام المفهومين، حيث من المحتمل أن يكون هذا جنديا، تماما مثل أولئك الذين ينقبون معنا".وأضاف إلدريدج :"في حين أن المعركة نفسها كانت دموية ووحشية، فإن الموقف من الموتى على الجانبين يبدو قاسيا في ضوء المواقف الحديثة".من المحتمل أن العديد من الجثث كانت مكدسة في مقابر جماعية لم يتم اكتشافها بعد، من أجل تطهير ساحة المعركة من آلاف الجثث التي تناثرت فيها.تستكشف Waterloo Uncovered هذه الإمكانية في عام 2022 من خلال أول مسح جيوفيزيائي واسع النطاق على الإطلاق لساحة معركة واترلو.بقيادة دنكان ويليامز ، مرشح الدكتوراه، سيحدد المسح الحالات الشاذة في المناظر الطبيعية، والتي من المحتمل أن تشير إلى مقابر جماعية ومجموعات كبيرة من المعادن أو الهياكل المفقودة، والتي سيستكشفها الفريق.تم اكتشاف الهيكل العظمي الذي تم العثور عليه في مونت سان جان حبث من المحتمل أن يكون خندقا على جانب الطريق بجانب المزرعة.في عام 2019 اكتشفت الجمعية الخيرية أطرافا مبتورة في نفس الحفرة، ليس بعيدا عن المستشفى الميداني حيث تم القيام بما يقدر بنحو 500 عملية بتر، وقيل إن الأطراف " تراكمت في زوايا الفناء".الاكتشافات السابقة التي قام بها الفريق في نفس الموقع بما في ذلك كرات البنادق الفرنسية، مما يشير إلى أن رجال نابليون ربما هاجموا المستشفى أثناء المعركة.لقد كشفوا أيضا عن أدلة على الدور الحيوي الذي لعبه الحرس الاسكتلندي في إغلاق البوابة الشمالية في هوجومونت، والتي كانت تُنسب في السابق بالكامل تقريبا إلى حرس كولد ستريم.المصدر: ديلي ميل

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