وزير خارجية السعودية لـCNN: حديثنا مع بايدن ركز على كيفية مواجهة تهديد إيران

2022/07/17 | 08:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن دول مجلس التعاون الخليجي تجري محادثات مع إيران "لحل الخلافات من خلال الحوار." مضيفًا أنه يأمل أن يرد الإيرانيون بالمثل.

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