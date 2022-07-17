كارثة مميتة.. شاهد ما حدث عندما هبت عاصفة ترابية على طريق سريع بأمريكا

2022/07/17 | 08:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي ستة أشخاص حتفهم بعد أن تسببت عاصفة ترابية في وقوع حادث سير كبير بين 21 سيارة على الطريق السريع "I-90" في مقاطعة بيغورن، بولاية مونتانا الأمريكية، وقدم حاكم الولاية، غريغ جيانفورتي تعازيه للضحايا قائلاً: "إنني حزين للغاية بسبب أنباء حادث التصادم الذي نجم عنه خسائر بشرية كبيرة بالقرب من هاردين."

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