300 ألف برميل يومياً.. العراق رابع أكبر مصدر للنفط الى أمريكا

2022/07/17 | 09:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية الى الولايات المتحدة خلال الاسبوع الماضي بلغت كمعدل أكثر من 300 ألف برميل يوميا، ليكون رابع أكبر مصدر للنفط إليها.

وأظهرت جداول للوكالة، ان "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5.957 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 55 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.902 ملايين برميل يوميا".

واضافت ان "الصادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 302 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضا عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغت فيه الصادرات النفطية لأمريكا معدل 362 الف برميل يوميا، الا انه ما زال رابع أكبر مصدر للنفط لأمريكا خلال الأسبوع الماضي".



وفقا وكالة شفق نيوز.

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.827 ملايين برميل يوميا، تلتها السعودية بمعدل 634 الف برميل يوميا، وبلغت الايرادات النفطية من المكسيك بمعدل 310 آلاف برميل يوميا، ومن ثم كولومبيا بمعدل 213 الف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فان "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغت بمعدل 149 الف برميل يوميا، ومن البرازيل بمعدل 143 الف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 79 الف برميل يوميا ، فيما لم يتم استيراد اي كمية من روسيا او ترينداد توباغو".

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