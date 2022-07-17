مقتل ارهابي يرتدي حزاما ناسفا شمالي بغداد

2022/07/17 | 09:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عملية قتل الإرهابي جاءت بعد نص كمين محكم له.

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