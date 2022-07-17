الإعلام الامني تعلن مقتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً في الطارمية شمالي بغداد (صور)

2022/07/17 | 09:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، مقتل إرهابي كان يرتدي حزاماً ناسفاً في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات بغداد ومن خلال لواء المشاة 59 بالفرقة السادسة وفوج الحشد الشعبي ( أبناء الطارمية) - من قتل أحد الإرهابيين والذي كان يرتدي حزاماً ناسفاً في منطقة البو حمد شهاب في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".واضافت أن "عملية قتل الإرهابي جاءت بعد نصب كمين محكم له وتتبع لحركتة فجر اليوم الأحد"، مؤكدة أن "القوات الأمنية مستمرة في ملاحقة الإرهابيين أينما كانوا للقصاص العادل منهم".

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