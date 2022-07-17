الجاني والضحية طفلان.. جريمة اغتصاب تهز مدينة مصرية

2022/07/17 | 09:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انشغل مستخدمو التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية بجريمة اغتصاب لطفلة عمرها 4 سنوات، حسب صحف محلية.

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