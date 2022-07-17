هذه ليست تمثيلية.. فرسان هذه المنظمة الأيرلندية يتبارزون بالسيوف وكأنهم في القرون الوسطى

2022/07/17 | 09:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان على الأيرلنديين الدفاع عن أنفسهم من الغزاة الأجانب واللصوص منذ العصور الوسطى.منظمة "القتال المدرّع بالعصور الوسطى في أيرلندا" تُجسّد ذلك في العصر الحديث.هؤلاء محاربون حقيقيون يضربون بالفؤوس والسيوف الفولاذية الحقيقية بكل ما لديهم من قوّة.يرتدي ريتشارد كويست، مذيع CNN، درعًا كاملًا لاختبار التراث الأيرلندي، وماضي البلاد.

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