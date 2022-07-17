زيادة جرعة الإنسولين.. ما خطورتها؟

2022/07/17 | 09:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحرص على إراحة الجسم وتجنب إرهاقه.

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