تونس.. أنس جابر توضح موقفها من استفتاء الدستور

2022/07/17 | 09:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت لاعبة التنس التونسية أنس جابر أن تكون قد دعت التونسيين إلى التصويت على مشروع الدستور الجديد، وذلك بعد تداول مقطع فيديو لها حيّت فيه أحد الحاضرين لاستقبالها بالعاصمة، الجمعة، حاملا لافتة كتب عليها "نعم"، بالقول "نعم أوافقك وأقول أيضا نعم".

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