انفجر أمام المصور.. كاميرا ترصد لحظة سقوط صاروخ روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية

2022/07/17 | 09:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو لحظة قصف روسي على مدينة دنيبروبتروفسك الأوكرانية.وأظهرت اللقطات حالة الذعر والرعب التي سادت في المكان، وبحسب فالنتين ريزنيشنكو، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك، قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وأصيب 15 آخرون جراء القصف الروسي.

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