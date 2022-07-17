الانواء الجوية: طقس صحو مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الايام المقبلة

2022/07/17 | 10:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية، اليوم الاحد، أرتفاع بدرجات الحرارة في كافة مناطق العراق خلال الايام المقبلة.

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