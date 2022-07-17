2022/07/17 | 10:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة:في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن نوع من التقارب بين السعودية وإسرائيل، تنخرط الرياض...

ظهرت المقالة قمة الرياض تفشل في التوفق الصعب..



مفاوضات مع إيران وفتح أجواء مع إسرائيل أولاً على المسلة.

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