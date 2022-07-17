التخطيط تعتزم اطلاق استراتيجية لمكافحة الفقر

2022/07/17 | 10:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لتحديد نسبة الفقر تكون بالاعتماد على أخذ عينة عشوائية من جميع الأقضية والنواحي في المحافظات.

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