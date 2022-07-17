أخبار تموز.. طقس العراق.. استمرار تصاعد الغبار وارتفاع بدرجات الحرارة الأسبوع الحالي

2022/07/17 | 10:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المسلة: الاحد 17 تموز 2022 طقس العراق..استمرار تصاعد الغبار وارتفاع بدرجات الحرارة الأسبوع...

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طقس العراق..



استمرار تصاعد الغبار وارتفاع بدرجات الحرارة الأسبوع الحالي أولاً على المسلة.

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