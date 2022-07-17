"أكبر" شجرة بالعالم من حيث الحجم تثير الدهشة.. ما سرها؟

2022/07/17 | 10:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما يميل مدون السفر الأمريكي، جوش ماكنير، إلى مشاركة جميع الأماكن الجميلة عبر قناته على "يوتيوب"، استطاع أن يجذب انتباه متابعيه عند زيارة شجرة "جنرال شيرمان" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية..ما سرها؟

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