الإعلام الأمني: قوة مشتركة قتلت ارهابيا كان يرتدي حزاما ناسفا في الطارمية

2022/07/17 | 10:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت خلية الإعلام الأمني، 07/17/2022 ان الارهابي المقتول في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد...

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