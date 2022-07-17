2022/07/17 | 10:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، 07/17/2022، على لقائه مع 3 قادة عرب خلال قمة...

ظهرت المقالة بايدن: التقيت الكاظمي لإعادة الالتزام باتفاقية الإطار وأهمية تشكيل حكومة عراقية أولاً على المسلة.

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