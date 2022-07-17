سيناتور روسي يتحدث عن ضرورة نزع السلاح في جميع أنحاء أوكرانيا

2022/07/17 | 10:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جسر القرم سيصبح الهدف الأول إذا تم تزويد القوات الأوكرانية.

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