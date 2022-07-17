قتل إرهابي بكمين محكم شمالي بغداد

2022/07/17 | 10:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- بغدادأعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، قتل إرهابي في منطقة البو حمد شهاب، بالطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن القوات الأمنية قتلت "إرهابياً شمال بغداد / الطارمية في منطقه البو حمد شهاب بكمين محكم".وأضاف، أن الكمين تم نصبه "من منتسبي ل مش59 فق6 بالاشتراك مع عدد من افراد فوج الحشد الشعبي (ابناء الطارمية)".

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