العمل تسجل حالات ابتزاز لذوي الإعاقة

2022/07/17 | 11:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاحد، عن تسجيل حالات ابتزاز لفئة ذوي الإعاقة بحجة شمولهم بامتيازات منحهم رواتب وإعانات، بينما حذرت من التعامل مع أي جهة أو صفحة الكترونية غير الرابط المحدد من قبلها.وقال رئيس هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة التابعة للوزارة أحمد هادي بنيه في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، […]

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