رسالة لقاتل آبي تكشف خططه قبيل المأساة

2022/07/17 | 11:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قالت وسائل إعلام يابانية، إن تيتسويا ياماغامي ( 41 عاما)، الذي اغتال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، بعث رسالة عشية الحادث أعلن فيها بشكل مستتر عن نواياه.وذكرت وكالة الأنباء اليابانية […]

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