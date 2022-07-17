2022/07/17 | 11:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OBC_nMU6XE4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأزياء العراقية بين التراث والحداثة | صباحك عراقي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأزياء العراقية بين التراث والحداثة | صباحك عراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).