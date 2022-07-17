هل استشعرتم الإهانة في تصريح بايدن حول الشرق الاوسط؟

2022/07/17 | 11:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب محمد الوشيحي..المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او...

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