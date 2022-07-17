بابل.. رجل يقدم على قتل زوجته واصابة ابنته بسبب “الخلافات”

2022/07/17 | 11:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقدم رجل في محافظة بابل يوم الأحد، على قتل زوجته وإصابة ابنته نتيجة لخلافات عائلية.

وقال مصدر أمني؛ أن رجلا أقدم على قتل زوجته من خلال طعنها حتى الموت وإصابة ابنته بجروح خطيرة إثر خلافات عائلية في منطقة زوير الغربية في محافظة بابل.

واضاف المصدر، أن الرجل لاذ بالفرار بعد ارتكاب جريمته غير ان القوات الأمنية تمكنت من اعتقال الرجل، بعد ملاحقته.

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