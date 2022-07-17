خريجو ذي قار يتظاهرون أمام شركة نفط المحافظة للمطالبة بالتعيين (فيديو)

2022/07/17 | 11:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار تظاهر عدد من خريجي محافظة ذي قار، اليوم الأحد، أمام شركة نفط المحافظة للمطالبة بالتعيين.وتنشر (بغدادا اليوم)، مقطعاً فيديوياً يوثق تظاهرة الخريجين بمحافظة ذي قار ومطالباتهم بإنصافهم في التعيين.

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